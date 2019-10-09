Армия Ирана разработала мини-роверы Heidar-1, которые планирует использовать в качестве боевых роботов и роботов-"смертников". Фото и видео роверов выложены в официальном Twitter иранской армии в среду, 9 октября, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

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По заявлениям разработчиков, прямоугольные шестиколесные роверы связаны сетью радиосвязи и оснащаются видеокамерами.

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