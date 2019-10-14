Аналитик TF International Securities Мин Чи Куо поделился прогнозом относительно стоимости iPhone SE 2 - будущего "дешевого" смартфона Apple. По информации эксперта, новинку оценят в $399 - столько же стоила первая SE-версия на старте продаж в 2016 году. Для сравнения, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max продаются в США за $699-1099, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

iPhone SE 1-го поколения вышел в марте 2016 года. Эта модель обладала компактным, 4-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков Touch ID. Смартфон целиком позаимствовал дизайн у предшественника iPhone 5s, но многие его компоненты, включая тыловую камеру, были идентичны iPhone 6s. В конце 2018 года продажи iPhone SE были прекращены.

Куо предсказывает, что iPhone SE 2 достанется дизайн от iPhone 8 2017 года (в США эта модель продается за $449), но начинку в него установят современную (включая новейший "бионический" чип A13 и 3 гигабайта оперативной памяти). Аппарат будет доступен в трех цветах: сером, красном и серебристом, пишет 9to5Mac со ссылкой на отчет. Релиз iPhone SE 2 намечен на начало следующего года.

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