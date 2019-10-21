В рамках Недели инноваций InnoWeek в Баку состоялся фестиваль Roboday. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

На фестивале, который является частью проекта "Робопарк", были организованы выставки по работе с различными роботами, функционировали стенды, а также действовали зоны, где демонстрировались новшества в области робототехники.

Также были проведены различные тренинги, в том числе соревнования "Дрон", "Робофутбол" и "Робосумо".

AREA создала отдельную площадку по категории Regular в соревнованиях Всемирной олимпиады роботов (WRO).

Также в рамках фестиваля Roboday была представлена информация об образовательных программах STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math - наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Отметим, что главная цель проекта "Робопарк" заключается в повышении интереса к сфере робототехники, привлечении успешных робототехнических проектов к конкурсам и создании возможности для их коммерциализации.

Фестиваль прошел при организации министерства транспорта, связи и высоких технологий и Агентства по инновациям, партнерстве Академии робототехники и инженерии Азербайджана AREA, Sumaks Academy, Engineering For Kids и Mars Academy в Центре Гейдара Алиева.

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