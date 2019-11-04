В Microsoft решили, что разработанный с нуля на движке Chromium браузер компании Edge не должен напоминать Internet Explorer даже логотипом. Новое "лицо" штатного браузера Windows нашли внутри мини-игры, спрятанной в очередной бета-версии приложения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

И хотя при большом желании в сине-зелёной волне нового значка можно разглядеть очертания буквы "е", гораздо ближе ему визуально логотип бренда Firefox, представленный ранее в этом году. Цвета разные и повёрнута иконка под другим углом, но суть та же - символ стихии, свёрнутый в круг. Только в одном случае стихия - огонь, в другом - вода.

Новый логотип Microsoft Edge использует тот же язык дизайна, что и представленные около года назад новые значки приложений Microsoft Office - сочетание нескольких плоскостей с заливкой нескольких близких оттенков.

Раскрыт новый дизайн значка Edge был довольно сложным путём. Сотрудники компании публиковали в сети намёки и подсказки к серии загадок и изображений. Тем, кто хотел получить отгадку, приходилось рендерить значок Edge в виде трёхмерного объекта - код Obj-модели был спрятан в файле изображения. Всё, пишет The Verge, приводило к серии слов, которые затем нужно было ввести в функцию Javascrip на сайте бета-тестеров Edge. Там, в свою очередь, указывались кодовые слова, которые нужно было взять из видео, чтобы получить наконец инструкции для обнаружения секретной игры по адресу edge://surf/. Пройдя игру, пользователь видел новый логотип.

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