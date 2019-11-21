Хотя автономность новых iPhone 11 и особенно iPhone 11 Pro и Pro Max выросла по сравнению с предыдущим поколением, есть пользователи, которым батареи много не бывает. Для них Apple накануне выпустила чехлы со встроенным аккумулятором, которые, к тому же, стали функциональнее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Теперь на правом ребре чехла, в нижней его части есть дополнительная кнопка, позволяющая одним нажатием запустить приложение "Камера", в том числе на заблокированном смартфоне. После этого однократное нажатие делает снимок, а удержание клавиши - начинает съемку "быстрого видео" QuickTake.

Чехлы стоят в США, где уже появились в продаже, 129 долларов вне зависимости от модели смартфона. В Apple обещают, что аксессуар добавит "до 50%" заряда к собственному аккумулятору смартфона. Чехлы поддерживают беспроводную зарядку и доступны в черном и белом цветах для всех трёх моделей, а для Pro-версий - ещё и в цвете "розовый песок".