В последнем флагманском смартфоне Huawei - Mate 30 Pro - вообще нет комплектующих, сделанных в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анализ, проведённый японской технологической лабораторией Fomalhaut Techno Solutions по заказу UBS, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как ожидается, все новые модели смартфонов Huawei, выпущенные в 2020-м, не будут содержать американских компонентов. Это стало результатом санкций, введённых Вашингтоном против китайской компании весной. Хотя американские производители электронных комплектующих могут получить временное разрешение на поставки Huawei и делают это, сама компания не намерена в дальнейшем полагаться на их продукцию.

И касается это не только смартфонов. Как заявил изданию официальный представитель Huawei в США Джон Саффолк, всё 5G-оборудование компании теперь свободно от американской продукции. "Мы хотели бы продолжать использовать американские компоненты. Это хорошо для американской промышленности. Это хорошо для Huawei. Но нас этого лишили", - сказал он.

В итоге от решения, принятого властями США, страдают американские компании. Та же ситуация с Google и Microsoft, которые предупреждали Белый дом: санкции против Huawei не усилят, а, наоборот, ослабят США, пишет Thurrott.com. Заменить ПО, тем более такое как глобальные программные платформы вроде Android и Windows, сложнее, чем "железо". Но для Huawei это только вопрос времени.