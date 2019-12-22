Компания Apple работает над созданием спутниковой технологии обеспечения пользователей интернетом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, созданием такой технологии в компании занимается специально сформированная "секретная группа" из почти 10 разработчиков. В их число входят специалисты в аэрокосмической области, эксперты по спутниковым технологиям и антеннам. Работа пока находится на ранней стадии и может быть отменена в случае ее признания малоэффективной. Каких-либо результатов, как передает Bloomberg, не следует ожидать ранее пяти ближайших пяти лет.

Основной целью данного проекта является создание технологии, обеспечивающей пользователям доступ в интернет прямо через спутник, минуя провайдеров и мобильных операторов. Будет ли Apple для этого создавать и размещать на околоземной орбите собственные спутники, неизвестно. В компании, как пояснили в агентстве, отказались как-либо комментировать полученную агентством информацию.

Реализацией подобных замыслов занимаются в последние годы и специалисты американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Разработанная ими спутниковая сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых спутников (массой до 500 кг). Эта система связи - в случае ее создания - будет обеспечивать глобальный доступ к широкополосному интернету со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует к концу 2020 года обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для всех жителей юга США. По оценкам компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников обойдется в $10 млрд. В мае этого года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре были запущены еще 60.

Создание группировки из большого количества малых спутников (около 2 тыс.) для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет входит также в планы британской компании OneWeb. Россия разрабатывает свою низкоорбитальную многофункциональную спутниковую систему связи "Сфера", которая будет включать в себя более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.