В Amazon можно будет оплатить покупки простым взмахом руки

Гигант онлайн-торговли Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки простым взмахом руки, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по ее данным, планируется, что терминалы смогут считывать линии на ладонях покупателей.

Разработки находятся на ранней стадии, хотя Amazon уже тестирует терминалы в сотрудничестве с эмитентом кредитных карт Visa и ведет переговоры с другим крупнейшим эмитентом Mastercard.

Если терминалы поступят в производство, Amazon сможет продавать их розничным компаниям, а также использовать в собственных оффлайн-магазинах.

В последние годы широко распространялись технологии, призванные сократить время транзакций и сделать их более удобными. Карты обзавелись бесконтактными чипами, а производители смартфонов и часов, такие как Apple и Samsung, внедряют собственные системы бесконтактных платежей через устройства. Кроме того, в США распространены платежи через сканирование кода в приложениях на смартфонах, лидерами этого рынка являются сеть кофеен Starbucks и магазины шаговой доступности 7-Eleven.