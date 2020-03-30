Закрыто производство самого популярного смартфона в мире

Производство iPhone Xr в Индии было приостановлено. Компании Foxconn пришлось пойти на подобные меры из-за карантинного режима в стране, сообщает GizChina, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников, партнер Apple временно закрыл производство смартфона на заводе в индийском городе Ченнай. Промышленный регион, где расположены точки производства Foxconn, вынужден подчиниться мерам по противодействию распространению инфекции. Стабильные поставки в том числе невозможны из-за закрытия сообщения между городами Индии.

Согласно выводам аналитиков, ссылающихся на данные продаж, iPhone Xr является самым популярным смартфоном в мире. Источники считают, что до закрытия заводов Apple планировала запустить в Индии производство iPhone 11, который является преемником Xr в линейке телефонов компании.

В конце марта источники издания Nikkei рассказали, что из-за пандемии коронавируса Apple может перенести выпуск iPhone 12. Также инсайдеры выяснили, что намеченная на 31 марта презентация следующего смартфона линейки iPhone SE не состоится.

В начале 2020 года производство iPhone и прочей техники Apple на китайских заводах было приостановлено. В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции китайские власти продлили новогодние каникулы и ввели карантинные меры.