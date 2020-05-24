В Австралии установили новый рекорд по скорости интернета

Новый рекорд скорости интернета зафиксировали австралийские ученые. Об этом сообщается в статье журнала Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Как уточняется, исследователи сумели добиться скорости 44,2 терабита в секунду. Эта скорость в десятки тысяч раз выше обычного широкополосного доступа. Скорость позволяет скачать 50 дисков Ultra HD Blu-ray, каждый из которых занимает 100 гигабайт.

Технология, использованная для достижения рекордной скорости, позволила обеспечить эффективный и компактный способ передачи данных. Ее впервые применили в испытаниях.

Однако ученые отмечают, что для простых пользователей такая скорость будет доступна нескоро.