Xiaomi начала тестировать сеть 6G

Xiaomi начала предварительные тесты сети 6G.

Об этом в интервью китайскому агентству "Синьхуа" рассказал основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Цзюня, производитель смартфонов и техники для дома заинтересован в освоении стандарта связи нового поколения. Предприниматель не раскрыл подробной информации о проводимых тестах, но отметил, что в Xiaomi стартовали исследования сетей 6G. Лэй Цзюнь также подчеркнул, что развитие стандарта связи шестого поколения невозможно без развертывания обширной сети спутникового интернета.

В контексте обсуждения 5G глава Xiaomi указал на то, что пандемия коронавируса негативно отразилась на развитии отрасли во всем мире. Предприниматель отметил, что компания намерена и дальше производить смартфоны с поддержкой 5G, чтобы "защитить" китайский рынок и организовать международную экспансию Xiaomi. "Аппараты с 5G призваны удовлетворить потребности китайского рынка", - сказал Цзюнь.

Основатель китайской компании уточнил, что внедрение 5G существенным образом улучшит жизнь людей. В качестве примера он привел популяризацию стриминга видео в разрешении 8К и появление видеоконференций нового типа, взрывное развитие сегмента облачного гейминга и автономного вождения. Лэй Цзюнь подытожил, что его компания не заинтересована в производстве смартфонов с поддержкой актуального стандарта связи 4G.

Согласно оценке австралийских ученых, скорость передачи данных в сетях шестого поколения может достигать одного терабита в секунду. С появлением 5G специалисты спрогнозировали революцию в техническом прогрессе и достижение высокой интеграции техники и человеческого мозга.