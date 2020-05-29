https://news.day.az/hitech/1239249.html Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter, но будет исходить из действий юристов.
"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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