Трамп допустил возможность закрытия Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter, но будет исходить из действий юристов.

"Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.