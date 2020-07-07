Xiaomi готовится наводнить рынок дешевыми OLED-телевизорами

Xiaomi хорошо известна своей способностью делать дешевые альтернативы наиболее популярным потребительским продуктам, включая смарт-телевизоры. Последней разработкой компании является предельно дешевый телевизор с OLED панелью и разрешением 4K с частотой развертки 120 Гц, предназначенный как для любителей кино, так и для геймеров. Об этом сообщает официальный сайт Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще в январе Vizio впервые представила свои первые доступные OLED-телевизоры, и все были в восторге от возможности наконец-то заменить свой устаревший ЖК-телевизор на недорогой OLED. Xiaomi представила свою доступную модель спустя полгода, причем их разработка составит серьезную конкуренцию Samsung, Sony и LG.

Обе компании используют 10-битные 4K OLED-панели от LG, аналогично тем, которые используются в линейке 2020 года. Это означает, что они также предлагают частоту обновления 120 Гц с поддержкой FreeSync, а также порты HDMI 2.1 с eARC - оба из них необходимы для консолей следующего поколения, таких как Xbox Series X или PlayStation 5.

Стоит отметить, что китайские телевизионные панели покрывают 98,5% цветового пространства DCI-P3, что делает их вполне достойными даже для профессиональной работы с изображениями и видео. Xiaomi и Vizio заявляют о поддержке нескольких форматов HDR, таких как HDR10, HDR10+, HLG и Dolby Vision.

Самым важным моментом этих новых телевизоров является их цена, которая, наконец-то, смогла опуститься до вменяемого уровня. 55-дюймовые и 65-дюймовые OLED-телевизоры Xiaomi обойдутся покупателям в 1299 и 1999 долларов соответственно. Новинки поступят в продажу на мировом рынке осенью 2020 года.