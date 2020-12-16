Apple увеличит производство iPhone на треть

Американская компания Apple планирует в первом полугодии 2021 года выпустить 96 млн смартфонов iPhone, это почти на 30% выше показателей прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Nikkei Asia.

Отмечается, что корпорация уже заказала у поставщиков 95-96 млн устройств, включая последнюю линейку iPhone 12 и более старые модели.

В то же время издание подчеркивает, что из-за острой нехватки деталей Apple может не осуществить свои планы.

По предварительному прогнозу, Apple планирует в 2021 году выпустить до 230 млн смартфонов. Это на 20% больше, чем в 2020 году.