Десять штатов подают в суд на Google

Корпорация Google утонула в судебных исках. Сразу 10 американских штатов во главе с генпрокурором Техаса планируют подать в суд на компанию, обвинив ее в монополии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в иске указывают, что интернет-гигант, используя собственные технологии и власть, взял под контроль цены на онлайн-рекламу и просто устраняет всех конкурентов рынка.

В корпорации обвинения назвали безосновательными. Тем не менее, именно реклама является для компании основным источником дохода, только за этот год она заработала на этом более 100 миллиардов долларов.