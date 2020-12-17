https://news.day.az/hitech/1299219.html Десять штатов подают в суд на Google - ВИДЕО
Десять штатов подают в суд на Google - ВИДЕО
Корпорация Google утонула в судебных исках. Сразу 10 американских штатов во главе с генпрокурором Техаса планируют подать в суд на компанию, обвинив ее в монополии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в иске указывают, что интернет-гигант, используя собственные технологии и власть, взял под контроль цены на онлайн-рекламу и просто устраняет всех конкурентов рынка.
В корпорации обвинения назвали безосновательными. Тем не менее, именно реклама является для компании основным источником дохода, только за этот год она заработала на этом более 100 миллиардов долларов.
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