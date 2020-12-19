Новый иск против Google в США

Власти 38 американских штатов и территорий подали антимонопольный иск против интернет-гиганта Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в документе утверждается, что компания платит разработчикам браузеров и производителям мобильных устройств миллиарды долларов за установку системы Google в качестве поисковика по умолчанию и злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке интернет-рекламы.

Коалицию истцов возглавил генпрокурор штата Колорадо Фил Уэйзер. По его словам, Google действовал против успешного развития специализированных поисковых систем, которые создают единую угрозу компании, потому что могут перетянуть на себя доходы от контекстной рекламы и скооперироваться с конкурирующими поисковыми системами.

Директор по экономической политике Google Адам Коэн в свою очередь заявил, что изменение результатов поиска лишит американцев полезной информации и нанесет ущерб способности компаний напрямую связываться с клиентами.

Это уже третий антимонопольный иск к Google, поданный в США за последние месяцы. Европейские регуляторы ведут работу в отношении компании на протяжении последних лет. Брюссель намерен ужесточить правила для крупного интернет-бизнеса. Власти надеются, в частности, обезопасить европейский рынок от иностранных монополистов. В Google заявляют, что европейские инициативы направлены против конкретных компаний.