Instagram объявляет борьбу с навязчивыми собеседниками

Instagram ужесточил свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. О нововведениях сообщает Day.Az со ссылкой на Engadget.

Соцсеть даст пользователям возможность блокировать не только отдельного юзера, но и любые новые учетные записи, которые может создать навязчивый собеседник. Instagram отмечает, что его правила запрещают создавать учетные записи повторно, но такая практика тем не менее существует.

Приложение добавляет и новый инструмент фильтрации, позволяющий пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы и даже смайлики. Список слов и фраз, как утверждают в Instagram, составлен в сотрудничестве с организациями по борьбе с издевательствами.

Но пользователи также могут добавлять в него свои собственные слова.