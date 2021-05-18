https://news.day.az/hitech/1343801.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сбой в работе соцсети произошел примерно 19.50. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (18%).
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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