В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, сбой в работе соцсети произошел примерно 19.50. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (18%).