В загадочном видео от Microsoft разглядели анонс новой операционки

Компания Microsoft опубликовала на своем официальном Youtube-канале видео, которое целиком состоит из звуков заставок различных операционных систем Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, единственное, что отличает звуки из видео от реальных звуков включения компьютеров с разными операционками - скорость. Дело в том, что все заставки авторы видео замедлили в восемьдесят раз.

Получившийся трек оказался очень подходящим для медитации - это признали и в самой компании.

"Не можете расслабиться, потому что слишком взволнованы перед мероприятием Microsoft 24 июня? Совершите медленное путешествие по закоулкам памяти со звуками запуска Windows 95, XP и 7 и замедленными до медитативной скорости на 4000%", - рассказали в Microsoft.

Некоторые пользователи увидели намек на скорую презентацию не только в описании, но даже и в самой длине ролика. Трек длится 11 минут, а новая операционная система, которую представит компания, получила одиннадцатый номер.