Названы способы спасти зависший компьютер

Компьютер может начать зависать из-за повышенного нагрева. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистами доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал основные причины зависания ПК и способы спасения устройства. По его словам, чаще всего компьютер начинает зависать из-за перегрева - в этом случае следует проверить систему охлаждения. Также часто может зависать всего одна программа, но у пользователя складывается впечатление, что тормозит весь ПК.

Одними из самых ресурсоемких приложений для компьютера специалист назвал браузеры. В этом случае имеет смысл открыть внутренний диспетчер задач и посмотреть, какие страницы нагружают устройство. В частности, в Chrome это можно сделать сочетанием клавиш Shift и Esc.

Самым распространенным способом избавиться от зависания специалист назвал вызов диспетчера задач Windows. Встроенная программа запускается сочетанием клавиш Ctrl, Alt и Del. "Открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть "подвисшую" программу", - заметил Тимофеев.

Однако в случае экстренного выключения программы велика вероятность потери несохраненных данных. "Если вы, к примеру, пишете текст в Word, и компьютер начинает зависать, тогда восстановление текста зависит от настройки автосохранения", - объяснил автор.