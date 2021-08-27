Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета

В приложении "ВКонтакте" обновят раздел с музыкой. Теперь пользователи смогут скачивать песни и слушать их без интернета. Кроме того, разработчики улучшат рекомендации, а стоимость подписки снизится до 75 рублей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру", передает Day.Az.

В соцсети также отметили, что возможность слушать треки в фоновом режиме, когда само приложение свернуто, останется только по подписке на Музыку "ВКонтакте", VK Combo и BOOM. Изменения начнут действовать с 30 августа.

"Музыка всегда была и остается важной частью "ВКонтакте". Мы постоянно развиваем функциональность платформы, пополняем лицензионную библиотеку треков и сотрудничаем с крупнейшими правообладателями", - рассказал руководитель команды музыки Андрей Капитанов.

Он также добавил, что команда создателей приложения сохраняет музыку бесплатной, чтобы пользователи могли коллекционировать ее в плейлистах, а также делиться треками с друзьями. При этом возможности для пользователей с подписками тоже все время расширяются.

Отмечается, что сейчас в VK Combo действует специальная цена: 75 рублей в месяц в течение полугода для новых пользователей из России. Подписка объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и ее партнеров. Так, подписчики могут слушать музыку "ВКонтакте" и в приложении BOOM без рекламы, в фоновом режиме и офлайн.