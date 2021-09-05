Apple наняла сотрудников Mercedes для работы над электрокаром

Apple приняла двух бывших сотрудников Mercedes в рамках развития проекта по созданию своего первого электрокара. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники в корпорации рассказали, что один из новых сотрудников теперь работает в отделе специальных проектов на должности инженера-проектировщика. Во время работы в немецкой компании он курировал вопросы массового производства автомобилей, рулевого управления, динамики, программного обеспечения и управления проектами. Известно, что инженер до трудоустройства в Mercedes работал в Porsche.

О втором сотруднике известно лишь то, что он также работал в Mercedes и был нанят совсем недавно. Имена обоих специалистов не раскрываются.

Таким образом, новые сотрудники пополнят список специалистов, нанятых компанией Тима Кука и ранее работавших на других автопроизводителей. В частности, до этого Apple переманивала сотрудников Porsche, Volkswagen, BMW, Audi и Tesla.

Журналисты уточнили, что в рамках проекта по созданию первого элетрокара, который Apple сохраняет в строжайшей секретности, корпорации приходится полагаться на опыт специалистов из других компаний.

В начале сентября источники Digitimes сообщили, что Apple планирует начать производство электрокаров в 2024 году. Ранее аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) рассказал, что первый автомобиль от Apple вряд ли выйдет раньше, чем через пару лет.