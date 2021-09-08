Интернет-приложения для похудения уличили в слежке за клиентами

Популярные сейчас интернет-приложения для похудения уличили в том, что они выходят за рамки своих полномочий и полезными оказываются для кого угодно, только не для самого пользователя - больше следят не за весом, а за перемещениями клиента.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, деньги ушли, а килограммы остались. Певица Акула на распиаренное приложение для похудения потратила 5 тысяч рублей. Обещали индивидуальный подход: онлайн-тренировки, специальное питание, идеальное тело. В итоге Акула с покаянием вернулась обратно к тренеру.

Одна диета для всех. Британские исследователи из Privacy International выяснили: приложения для похудения выдают одинаковые программы тренировок. И это при условии, что вы платите несколько тысяч за индивидуальный подход. Указываете вес, наличие аллергии, противопоказания, расписываете свой режим, болезни, лекарства.

"Введенные нами данные не повлияли на персональную программу. Тест на самом деле ничего не делает, кроме как заставляет вас чувствовать, что вы получите индивидуальный план питания", - говорится в исследовании.

Аналогичное приложение на русском - сначала выбираем пол, затем - вашу жизненную активность, чем вы занимаетесь в течение дня, сколько воды пьете, что предпочитаете в еде. Разумеется, задаем параметры роста и веса. Например, клиент хочет весить 30 килограммов при росте 171 см. Не беда - составят индивидуальную программу. К слову, мы пробовали менять параметры - рост, вес, возраст и даже пол. И всегда рекомендации в еде и тренировках были одинаковыми.