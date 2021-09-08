Apple планирует выпустить стеклянный компьютер

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент Apple, в котором описывается компьютер iMac с корпусом из стекла, передает портал Patently Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, компьютер выполнен из цельного стекла с изгибом в нижней части, которая выступает в качестве ножки и поверхности для клавиатуры и тачпада. В случае необходимости переноса устройства или экономии пространства патент предусматривает складной элемент в части с клавиатурой. Apple также рассматривает дизайн, при котором устройства ввода могут быть вынесены как отдельная часть. Сам компьютер выполнен в форм-факторе моноблока, что подразумевает расположение материнской платы и других компонентов в едином с монитором корпусе.

Судя по описанию патента, стеклянный корпус компьютера планируется изготавливать как из прозрачного стекла, так и из полупрозрачного, с частичным использованием керамики и полимеров. Актуальная линейка компьютеров iMac с 2007 года поставляется в алюминиевом корпусе.