В компании Apple позитивная новость для потенциальных клиентов

Аккумулятор нового смартфона iPhone разработки американской компании Apple, вероятно, будет дольше работать без подзарядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, накануне предстоящей онлайн-презентации, где компания планирует представить очередную модель.

Ожидается, что в ходе мероприятия корпорация представит смартфон iPhone 13, а также его версии - iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и бюджетный iPhone 13 mini.

Предположительно, у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, расположенных по диагонали. У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ожидаются три камеры разных размеров. По данным телеканала, объем встроенной памяти может быть увеличен до 1 терабайта.

Также в новых моделях, вероятно, будут внедрены спутниковые технологии для связи с экстренными службами, сенсорный идентификатор Touch ID под дисплеем и улучшенный чип с поддержкой 5G.