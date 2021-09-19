Корабль Crew Dragon приземлился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантике, благополучно вернув своих пассажиров на Землю. Об этом сообщает SpaceX.

"Добро пожаловать обратно на Землю", - написала компания в Twitter.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos представляет видео приземления корабля у берегов Флориды: