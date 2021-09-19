https://news.day.az/hitech/1381561.html Корабль Crew Dragon приземлился в Атлантическом океане - ВИДЕО
Корабль Crew Dragon приземлился в Атлантическом океане - ВИДЕО
Космический корабль Crew Dragon, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантике, благополучно вернув своих пассажиров на Землю. Об этом сообщает SpaceX.
"Добро пожаловать обратно на Землю", - написала компания в Twitter.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал UnCos представляет видео приземления корабля у берегов Флориды:
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