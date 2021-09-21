В Китае детям ограничили время на просмотр TikTok до 40 минут в день

Пользователей китайской версии приложения TikTok (Douyin), которым меньше 14 лет и которые авторизованы под своими настоящими именами, перевели в "молодёжный режим". Он предполагает ограничение на пользование приложением до 40 минут в день. Также приложение у них не будет работать с 10 часов вечера до 6 часов утра. Об этом сообщает компания ByteDance, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

В объявлении о введении "молодёжного режима" компания порекомендовала родителям помочь детям авторизоваться под своим именем, чтобы получать "замечательный контент". ByteDance сообщает, что в этом режиме особую поддержку платформы получат авторы роликов, популяризирующих науку, искусство и литературу.

"Да, мы ограничиваем подростков более строго. В то же время мы также будем усерднее работать над предоставлением высококачественного контента, чтобы подростки могли познавать мир в TikTok", - заявили в ByteDance.

В августе власти Китая ограничили время, которое несовершеннолетние могут потратить на видеоигры: теперь им разрешено играть только в определённое время с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни. А игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона.

В Китае стали уделять повышенное внимание несовершеннолетним пользователям видеоигр в последние несколько лет. Власти винят "зависимость от видеоигр" в близорукости и низкой успеваемости подростков. Предполагается, что новые правила помогут "защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних".