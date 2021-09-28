Новые изменения помогут Skype работать быстрее

Разработчики знаменитого приложения рассказали о планах по его апгрейду, и опубликовали серию тизеров с демонстрацией будущих нововведений. Помимо "капитального ремонта" дизайна, Skype станет работать быстрее и обзаведётся новыми полезными возможностями, сообщает Day.Az со ссылкой на 4pda.to.

Microsoft подчеркнула, что постоянно прислушивается к пожеланиям пользователей и в ближайшие несколько месяцев планирует вносить изменения в сервис. В частности, будет модифицирован интерфейс режима видеозвонков - в Skype появятся новые темы и стили оформления. Все окна с именами участников конференции будут расставлены по сетке независимо от того, активировали они камеру или нет.

Компания также планирует добавить режим "Вместе", помещающий всех участников видеовстречи в одно виртуальное пространство, а интерфейс приложения будет выдержан в концепции Fluent Design. Кроме того, разработчики Skype обещают значительно повысить производительность Android-версии приложения и десктопного клиента.

Наконец, Skype получит специальный режим TwinCam, который позволит транслировать изображение с фронтальной и основной камер смартфона одновременно. Эту функцию компания планирует запустить в ближайшее время. Заодно Microsoft пообещала добавить поддержку сервиса во все браузеры, чтобы обеспечить его доступность на как можно большем количестве устройств.