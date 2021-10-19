Instagram вновь сбоит

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал, 49% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 32% испытывают трудности с размещением публикаций в соцсети, еще 19% не могут войти на сайт.

Также сообщения о сбое поступали из Великобритании, Германии и Франции.