https://news.day.az/hitech/1393322.html Instagram вновь сбоит
Instagram вновь сбоит
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США.
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает портал, 49% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 32% испытывают трудности с размещением публикаций в соцсети, еще 19% не могут войти на сайт.
Также сообщения о сбое поступали из Великобритании, Германии и Франции.
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