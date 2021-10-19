Google отложила выход собственных смарт-часов

Компания Google 19 октября проведет презентацию, на которой представит Pixel 6. Ранее слухи указывали на то, что вместе со смартфонами Google покажет смарт-часы Pixel Watch, однако инсайдер Джон Проссер в Twitter сообщил, что их анонс отложен до первого квартала 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер не назвал причин задержки. Возможно, это связано с нехваткой чипов или с тем, что Google не удалось доработать программное обеспечение.

Полгода назад именно Джон Проссер раскрыл дизайн Pixel Watch. Согласно имеющимся данным, смарт-часы от Google получат круглый дисплей с одной кнопку сбоку. Стекло в верхней части дисплея будет слегка изогнуто, а корпус часов будет тонкими. Pixel Watch будут работать под управлением операционной системы Google Wear OS 3 для носимых гаджетов. Технические характеристики смарт-часов не сообщаются.