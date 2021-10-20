YouTube протестирует функцию прямых покупок товаров из видео

Видеохостинг YouTube 15 ноября запустит недельное шоппинг-мероприятие, чтобы протестировать функцию, которая позволит напрямую покупать товары, представленные в размещенных на платформе роликах. Об этом говорится в блоге компании Google, опубликованном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации компании, новая функция позволит пользователям посмотреть каталог товаров и покупать понравившиеся вещи, нажав на значок корзины. На мероприятии YouTube Holiday Stream and Shop представят товары компаний Samsung Electronics, Verizon и Walmart. Пользователи смогут задавать вопросы блогерам в прямом эфире.

Как отмечается в блоге, YouTube ранее провел бета-тестирование новой функции при партнерстве с блогерами и разными компаниями. Теперь видеохостинг намерен опробовать функцию на более широкую аудиторию.

YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.