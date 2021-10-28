Названы лучшие смартфоны

Специалисты Роскачества опубликовали обзор на iPhone 13 и составили список лучших смартфонов. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты заметили, что iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max уверенно вошли в топ-15 рейтинга. "Разница в дизайне и многих технических характеристиках между iPhone 13 и моделями предыдущего поколения минимальна, хотя новинка, безусловно, имеет целый ряд приятных новшеств", - отметили специалисты организации.

Также эксперты назвали iPhone 13 Pro Max лучшим смартфоном на рынке. Кроме самого дорогого флагмана Apple в топ-5 попали Sony Xperia 5 II, Samsung Galaxy S10+, iPhone 13 Pro и iPhone 11 Pro Max.

"Самое серьезное улучшение новой версии Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro Max - это увеличенная емкость аккумулятора, соответственно, и время автономной работы", - говорится в отчете организации.

В сентябре специалисты Роскачества перечислили лучшие дешевые смартфоны. В верхней части рейтинга расположились Xiaomi Redmi Note 10s, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy A12, TCL 20L и Realme Narzo 30 5G.