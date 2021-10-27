Раскрыта упрощенная версия Windows 11

Microsoft работает над новым ноутбуком на базе упрощенной версии Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскрывшие планы корпорации журналисты рассказали, что Microsoft намерена выпустить бюджетный портативный компьютер. Девайс фигурирует в отчете под кодовым названием Tenjin, однако в продажу может выйти под наименованием Surface Laptop SE. В данном случае постфикс SE может означать Student Edition или School Edition, то есть предполагать ориентацию на образовательный сегмент. Модель будет иметь 11,6-дюймовый экран, процессор Intel Celeron N4120, до восьми гигабайт оперативной памяти.

Устройство будет работать на базе упрощенной версии ОС нового поколения. По информации инсайдеров, специальный ноутбук получит особую оптимизацию, настройки и функции, что позволит использовать его в школах и прочих образовательных учреждениях. При этом неизвестно, можно ли будет установить упрощенную версию Windows 11 на другие ПК.

Журналисты предположили, что новый компьютер будет конкурировать с недорогими моделями Chromebook от компаний HP, Dell и Lenovo. Surface Laptop SE окажется дешевле, чем Surface Laptop Go. Последний оценен на американском рынке в 549 долларов или около 40,5 тысячи рублей.

В конце 2020 года сообщалось, что Microsoft намерена выпустить специальную версию Windows для бюджетных компьютеров. Однако позже появилась информация, что компания заморозила проект особой ОС.