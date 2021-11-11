Состоялся релиз новой части PUBG

Мобильная игра PUBG: New State стала доступна 11 ноября на платформах под управлением Android и iOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ранее на предварительную регистрацию игры с февраля 2021 года записались более 50 млн человек.

New State - это мобильный соревновательный шутер с видом от первого или третьего лица в жанре королевской битвы во вселенной PUBG. Действие игры проходит в 2051 году, и, несмотря на это, правила остались те же. Герою необходимо остаться единственным выжившим из 100 игроков в постоянно сужающемся поле. Для запуска игры потребуются устройства с версией операционной системы не ниже iOS 13 и не ниже Android 6.0.

Издателем и разработчиком новой игры выступает студия Krafton, разработавшая оригинальную PUBG: Battlegrounds, в то время как PUBG: Mobile является продуктом китайской студии Tencent.

New State на момент публикации новости временами выдает ошибку подключения, что может быть связано с большим наплывом игроков - всего за несколько часов в одном Play Market ее скачали уже более 500 тыс. пользователей.