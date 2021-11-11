В США представили прототип гиперзвукового самолета

Первый прототип гиперзвукового самолета Quarterhorse представили в США. Образец, разработанный американской компанией Hermeus, задействуют в испытаниях двигателя перспективного самолета. Запись испытаний опубликовали в Twitter-аккаунте компании. Об этом сообщает Defence Blog, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный операционный директор Hermeus Скайлер Шуфорд отметил, что создание прототипа заняло четыре месяца. Полноразмерный образец задействуют в испытаниях турбинного двигателя с комбинированным циклом, который разрабатывают на основе турбореактивного двигателя General Electric J85.

Компания Hermeus разрабатывает новый самолет для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Разработку ведут в рамках контракта, который заключили в августе. Breaking Defence отмечает, что сумма соглашения составила 60 миллионов долларов. Издание сообщило, что перспективный самолет сможет преодолеть расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 90 минут.