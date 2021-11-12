Сервисы Google дали масштабный сбой

В работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector в пятницу, 12 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Проблемы с доступом к сервисам Google началась около 8 утра по бакинскому времени. В частности, проблемы с доступом в Gmail возникли у пользователей из Великобритании, Европы и США, и их количество постоянно росло. Сбой коснулся десктопной и мобильной версии почтового сервиса.

Как пишет techradar.com, проблемы возникали при соединении с сервером и отправке сообщений.

Кроме того, в некоторых странах возникла проблема с доступом в YouTube.

На официальной панели инструментов Google Workspace сбой в работе служб подтвержден.

"Мы уже изучаем сообщения о проблеме в работе сервиса Gmail и скоро поделимся более подробной информацией. У затронутых данной проблемой пользователей отсутствует доступ к Gmail", - сказано в заявлении.