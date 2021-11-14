Microsoft вынудила использовать браузер Edge в Windows 11

Microsoft запретила открывать системные ссылки в иных браузерах, кроме фирменного Edge. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы заметили, что к системным ссылкам добавляется префикс "microsoft-edge://", из-за которого контент может быть отображен только в браузере Edge. Таким образом, пользователей вынуждают обращаться к встроенной в ОС программе. К ссылкам, которые открываются только через Edge, относится контент в разделах "Настройки", "Новости", "Виджеты".

Журналисты напомнили, что ранее подобную функцию критиковали пользователи. Сторонние разработчики выпустили несколько утилит, которые перехватывали и удаляли префикс "microsoft-edge://", чтобы ссылка могла быть открыта в любых браузерах.

Журналисты обратились к производителям других браузеров, чтобы те прокомментировали новость о принудительном использовании Edge. "Люди заслуживают выбора, их выбор браузера по умолчанию нужно уважать", - отметили в компании Mozilla, которая поддерживает проект Firefox. "Microsoft должна понимать, что антимонопольные службы смотрят не только на Google, Facebook и Apple", - отметил представитель команды, разрабатывающей браузер Brave.

В Microsoft не ответили на запрос издания.

В конце июля стало известно, что Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11. Также при каждой попытке изменить Edge на другой браузер, ОС будет просить пользователя не спешить с решением.