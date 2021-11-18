В Spotify появилась новая функция

В интернет-сервисе потокового аудио Spotify появилась функция Lyrics, с помощью которой можно открывать тексты песен. Также функция позволяет делиться текстами песен в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Lyrics доступна в приложении на всех устройствах: смартфонах на базе iOS и Android, настольных ПК, игровых консолях, а также смарт-телевизорах. При этом пользователю не обязательно иметь подписку Spotify Premium, функция будет доступна в бесплатной версии приложения.

Чтобы открыть текст песни в мобильном приложении, нужно во время прослушивания композиции свайпнуть по экрану сверху вниз. Текст композиции появится на экране и будет меняться по мере исполнения.