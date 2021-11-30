Twitter будет удалять фото, опубликованные без согласия изображенных на них лиц

Социальная сеть Twitter разрешила пользователям сообщать о публикации медиафайлов с участием частных лиц без их согласия, чтобы администрация соцсети могла удалить такие материалы. Об этом сообщается во вторник в официальном блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", - говорится в сообщении.

Twitter будет удалять публикации, если получит уведомление о том, что фотография или видеозапись были обнародованы без согласия запечатленного на них человека. Данное правило не распространяется на медиафайлы и сопровождающие их твиты с участием общественных деятелей, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент, и удалять сообщения только в тех случаях, когда угроза безопасности изображенного человека превышает общественную значимость материала.