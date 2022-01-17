Дефицит чипов ударил по принтерам

Canon начнет выпускать картриджи для принтеров без чипов. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Филиал компании в Австралии и Новой Зеландии выступил с заявлением, в котором сообщил об изменении порядка производства картриджей для принтеров и МФУ. В Canon рассказали, что глобальная нехватка полупроводников ударила по корпорации и вынудила запустить производство расходных материалов без специальных чипов. Расположенные на каждом картридже чипы гарантировали его оригинальность. Также с помощью них пользователи получали уведомления о том, что запас краски подходит к концу.

"Canon начала производить тонер-картриджи без чипа", - говорится в заявлении. В компании отметили, что это временная мера и производство обычных картриджей возобновится после окончания дефицита.

Представители Canon отметили, что отсутствие чипа практически не повлияет на функциональность оборудования. Тем не менее пользователи должны будут лично контролировать ресурс каждого картриджа. Поставки расходных материалов без чипа начнутся в Австралии и Новой Зеландии в конце февраля.