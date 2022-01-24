Раскрыт главный недостаток умных часов

Умные часы некорректно собирают данные в случае наличия ожирения или темного цвета кожи у владельца. Главный недостаток гаджета раскрыли ученые, пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно итогам научного исследования специалистов из американского Международного университета Флориды, это связано со спецификой работы датчиков для отслеживания частоты сердечных сокращений. Подобные датчики имеются во многих умных часах. Специалисты изучали модели Apple Watch Series 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600.

По словам ученых, более темная кожа имеет более высокий уровень меланина и поглощает больше света, что и приводит к некорректным результатам. У людей с ожирением кожа толще, содержит меньше воды и имеет меньший кровоток.

При этом авторы исследования уверяют, что оттенки кожи влияли на показатели не так значительно, как ожирение. Исследование также показало, что у Fitbit неточности были большими, чем у Apple Watch.