Xiaomi и Leica выпустят кобрендовый смартфон

Китайская компания Xiaomi объявила о заключении "долгосрочного стратегического сотрудничества" с немецким производителем камер и объективов Leica. Партнеры совместно выпустят флагманский смартфон, его релиз намечен на июль этого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Учитывая высокую экспертизу Leica в оптике, ожидается, что новинка будет обладать широкими фотовозможностями. В пресс-релизе глава Xiaomi Лэй Цзюнь подчеркнул, что сотрудничество с Leica "придаст мощный импульс развитию стратегии Xiaomi в области обработки изображений".

Детали кобрендового смартфона Xiaomi и Leica не раскрываются. Предположительно, устройство будет называться Xiaomi 12 Ultra, в него установят самую мощную мобильную платформу Qualcomm - Snapdragon 8 Plus Gen 1 с пиковой частотой 3,2 ГГц, пишет Engadget.

Leica имеет богатый опыт сотрудничества с производителями смартфонов. Ранее компания выпускала модели в партнерстве с Sharp, Huawei и Panasonic. В прошлом году в Японии стартовали продажи фотофлагмана под брендом Leica с уникальным датчиком небывалого для смартфонов размера - 1".