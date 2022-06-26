В России создали приложение для диагностики эмоционального выгорания

Мобильное приложение Stressmonitor, разработанное в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, умеет выявлять и предотвращать переутомление, стресс, депрессию, нервозность, агрессию и может использоваться при комплексном лечении психических нарушений и головной боли. О новой разработке стало известно порталу Hi-Tech Mail.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приложение может диагностировать четыре состояния: блаженство-релаксация, мобилизация, раздражение и утомление-истощение. Отмечается, что в отличие от других аналогов, российская разработка способна регистрировать отрицательные эмоции и вести постоянный мониторинг переживаемых эмоций.

Stressmonitor уже доступен для сотрудников и студентов кафедры психофизиологии факультета социальных наук, но и обычные пользователи также могут протестировать разработку, запросив к ней доступ.

По словам психофизиологов, Stressmonitor станет новым шагом в преодолении синдрома эмоционального выгорания.