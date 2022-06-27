«КамАЗ» разработал беспилотный самосвал «Юпитер 30»

Конструкторы НТЦ ПАО "КАМАЗ" разработали беспилотный самосвал КАМАЗ-6559 "Юпитер 30" для карьерных работ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Беспилотный КАМАЗ-6559, получивший имя "Юпитер 30", создан для перевозки разрыхленной горной массы или руды по безлюдной технологии - без присутствия людей в опасной зоне работы большегрузных машин и экскаваторов. В связи с этой особенностью в конструкции автомобиля отсутствует кабина для водителя", - говорится в сообщении.

Длина автомобиля составляет 8769 мм, ширина - 2709 мм, высота - 3499 мм. Машина может перевозить груз объемом до 30 т в полностью автоматическом режиме. Максимальная скорость машины составляет 56 км/ч. "Юпитер 30" оборудован шестицилиндровым двигателем объёмом 11,9 л. Силовой агрегат приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает тяговые аккумуляторные батареи.

Самосвал оборудован видеокамерами, 2D- и 3D-лидарами, ультразвуковыми датчиками. Также имеются GSM-антенны и GPS/ГЛОНАСС навигация.

В настоящее время самосвал проходит полигонные испытания, после которых его отправят для опытной эксплуатации в разрез "Черниговский".