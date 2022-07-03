Продажи компьютеров упадут

Аналитики Gartner предсказали снижение поставок и продаж компьютеров и планшетов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно оценке фирмы, к концу года на мировой рынок будет отгружено порядка 310 тысяч ПК - по сравнению с 2021 годом снижение составит почти 10 процентов. Продажи планшетов упадут примерно на 9 процентов - до 142 тысяч единиц. Рынку смартфонов также предсказали падение - до 1,456 миллионов устройств, снижение составит 7 процентов.

"Я ожидал, что прогноз для потребителей в этом году все равно будет неутешительным", - заявил старший аналитик Gartner Ранджит Атвал. По словам специалиста, это вызвано тем, что ранее рынок персональных компьютеров демонстрировал рост - в 2020 и 2021 годах пользователи приобрели большое количество девайсов. В начале 2022 года ситуация усугубилась на фоне нарушения цепочки поставок компонентов, кризиса в Украине, инфляции. "Нет никаких сомнений в том, что в любом случае будет меньше людей, которые будут покупать, также будут некоторые, кто отложит покупку по другим причинам", - подчеркнул Атвал.

В заключении специалисты фирмы рассказали, что заметнее всего снизятся поставки дешевых ноутбуков Chromebook - на колоссальные 30 процентов. Меньше упадут продажи ПК и Mac - аналитики оценивают снижение в 3 процента.