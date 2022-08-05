Компания Илона Маска показала руки своего человекоподобного робота Optimus

Tesla выпустила тизер своего робота-гуманоида Optimus, презентация которого состоится на мероприятии Tesla AI Day #2 30 сентября 2022 года. Как сообщает портал Electrek, на фото, опубликованном в сети, видно руки робота, сложенные в виде сердца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущая презентация Tesla AI Day состоялась в прошлом году - именно на ней глава Tesla Илон Маск впервые раскрыл планы по созданию человекоподобного робота. Тогда он носил имя Tesla Bot, но впоследствии был переименован в Optimus. Сейчас Маск обещает, что к 30 сентября компания подготовит рабочий прототип Optimus, чтобы показать его публике.

Кроме того, миллиардер уверен, что бизнес Tesla по производству роботов впоследствии может затмить бизнес по производству электрокаров.

"Я считаю, что в долгосрочной перспективе Optimus будет более важным проектом, чем автомобиль. Он перевернет все представление об экономике с ног на голову", - заявил Маск.