В Баку прошла пятая церемония закрытия программы «Семена будущего», проводимая компанией Huawei

В Баку прошла пятая знаменательная церемония закрытия программы "Семена будущего" ("Seeds for the Future") проводимая компанией Huawei в Азербайджане.

Церемония закрытия пятой программы "Семена для будущего" собрала более 80 человек, в том числе Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике госпожу Го Минь, вице-президента компании Huawei по Центральной Азии и Кавказскому региону господина Лю Тонга, представителей Министерства Цифрового Развития и Транспорта, Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики, ректоров Азербайджанского государственного Университета Нефти и Промышленности, Бакинской Высшей Нефтяной школы, Азербайджанского Технического Университета и Национальной Авиационной Академии, участников из других университетов, а также представителей ведущих СМИ Азербайджана.

Всего 30 студентов из четырех ведущих вузов Азербайджана (Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Бакинской Высшей Нефтяной школы, Азербайджанского Технического университета и Национальной Авиационной академии) приняли участие в обучающем онлайн-курсе "Семена будущего" ("Seeds for the Future").

"Семена будущего" ("Seeds for the Future") - это глобальная флагманская программа корпоративной социальной ответственности в области ИКТ (Информационно-Коммуникационных Технологий), запущенная компанией Huawei по всему миру. (Huawei предоставила участникам - студентам различных вузов, специализирующимся в области телекоммуникаций, бесплатные тренинги по коммуникационному оборудованию и практические занятия.)

Посол госпожа Го Минь выразила свои поздравления с успешной реализацией программы "Семена будущего" ("Seeds for the Future") и отметила следующее:

Компания Huawei принимает активное участие в строительстве информационной инфраструктуры в Азербайджане, постоянно совершенствуя средства связи и окружающую среду в стране и помогая развивать больше талантов в области ИКТ. Программа "Семена будущего" ("Seeds for the Future") - это серьезный шаг Huawei в укреплении двустороннего сотрудничества и расширения обмена между людьми; кроме того, данная программа представляет в микрокосме, как китайские предприятия в Азербайджане выполняют свои социальные обязательства тем самым способствуя развитию межличностных и культурных обменов между странами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике

Касательно цели мероприятия вице-президент компании Huawei по Центральной Азии и Кавказскому региону г. Лю Тонг, подчеркнув важность проекта, отметил следующие факты:

За последние 18 лет компания Huawei выбрала более 500 азербайджанских инженеров и 30 выдающихся студентов местных университетов для их последующего обучения в Китае. Достижения в отрасли ИКТ и развитие образования в области ИКТ являются неотъемлемой частью социально-экономического развития каждой страны. Программа является важной платформой для осуществления обмена передовыми технологиями ИКТ и обогащения практического опыта студентов. Эта программа готовит участников к эффективной работе в компаниях ИКТ и мобильной связи. Huawei планирует продолжить развертывание этой программы по всему миру и в долгосрочной перспективе будет заниматься укреплением местных партнерских отношений.

Вице-президент компании Huawei по Центральной Азии и Кавказскому региону

В Азербайджане программа "Семена будущего" ("Seeds for the Future") была запущена в 2016 году. В 2019 году в ходе официальных переговоров Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев высоко оценил усилия Huawei по успешной реализации проекта. К концу 2020 года программу успешно завершили 36 студентов из Азербайджана.

Церемония награждения студентов с исполняющим обязанности руководителя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

В 2022 году для продолжения программы "Семена будущего" ("Seeds for the Future") во время пандемии COVID-19, она впервые была проведена в онлайн формате, чтобы предоставить большему количеству студентов разнообразные образовательные онлайн-ресурсы.

В рамках программы студентам предлагается возможность получить богатый опыт, включающий технологические курсы (5G, облачные технологии, искусственный интеллект и т. д.), курс лидерства, культура Китая, посещение выставочного зала технологий, участие в групповом проекте "Tech4Good" и культурный обмен с выдающимися коллегами во всем мире.

Команда, победившая на Tech4Good-9G

В ближайшем будущем компания Huawei останется по-прежнему приверженной работате с местными партнерами, чтобы предоставить талантливой молодежи больше возможностей для развития экосистемы в области ИКТ посредством образования и обучения.