Смартфон способен устроить пожар, пока хозяин спит

Смартфон продолжает нагреваться, если его поставить на зарядку и положить под подушку. В таком случае может даже возникнуть возгорание, о чем предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В беседе с агентством он пояснил, что сама по себе зарядка телефона ночью не должна нести пагубных последствий, если компоненты девайса работают исправно.

"При зарядке избыточный ток ограничивает контроллер заряда, отключая подачу питания при достижении 100%. Однако, если постоянно оставлять телефон на зарядке продолжительное время, существует риск, что может выйти из строя контроллер заряда, тем самым поступление тока в аккумулятор ничем не будет ограничено", - отметил собеседник.

По его словам, такая ситуация может привести к печальным последствиям, включая возгорание.

Желательно заряжать смартфон не в слишком жаркой среде - идеальной температурой является около 20 градусов. Также желательно держать заряд на уровне 50-70%, чтобы продлить жизнь аккумулятору.