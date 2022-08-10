Google запустила сайт, призывающий Apple «починить SMS-сообщения»

Команда разработчиков ОС Android, принадлежащей Google, запустила сайт "Get the Message", чтобы в очередной раз призвать Apple принять стандарт обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). Об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что Google пытается заставить Apple пойти на этот шаг последние несколько месяцев, но пока так и не дождалась ответа от компании из Купертино.

Технология RCS должна прийти на замену стандартам SMS и MMS. В числе остальных плюсов она предлагает улучшенное шифрование, призванное защитить пользователей. Проблема кроется в том, что в переписках между пользователями устройств Apple используется фирменный сервис iMessage, предлагающий самые современные функции. Если же пользователь iPhone переписывается с владельцем смартфона на Android, переписка проходит по устаревшему стандарту SMS/MMS.

Решением этой проблемы в Google видят переход на RCS со стороны Apple.

"Apple создает проблемы, когда мы пишем друг другу сообщения с iPhone и Android-смартфонов, но ничего не делает для их устранения", - говорится на сайте Get the Message. Его создатели также призвали Apple "починить сообщения для всех".

На момент написания новости реакция Apple на появление сайта остается неизвестной.