В iPhone появится большое количество рекламы

Apple планирует увеличить количество рекламы в предустановленных приложениях iPhone и других устройствах бренда. Об этом говорится в отчете репортера Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если верить Гурману, то Apple уже провела внутреннее тестирование рекламы внутри сервиса "Карты" - предполагается, что пользователю будут выдаваться рекомендации при поиске ближайших ресторанов или магазинов. По оценке репортера, владельцы бизнеса будут платить компании из Купертино, чтобы оказаться на более высоких местах в поисковой выдаче, что создаст дополнительный доход для бренда.

Также Гурман считает, что в скором времени реклама может появится и в приложениях "Подкасты" и "Книги". На текущий момент, в этих двух программах, как и в "Картах", никакой рекламы нет.

Отмечается, что аналогичная рекламная модель уже используется в App Store - разработчик может заплатить, чтобы его приложение или игра показывались пользователю в числе первых. Гурман считает, что в будущем такая система может захватить все предустановленные на iPhone сервисы.